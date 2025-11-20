Yurt dışı üretici fiyat endeksi hem yıllık hem aylık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), YD-ÜFE'nin ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,90 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,69 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,75 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,13 artış gösterdiğini açıkladı.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 28,68 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,78 artış, imalatta yüzde 28,68 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 25,85 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 35,80 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 36,17 artış, enerjide yüzde 14,35 artış, sermaye mallarında yüzde 27,64 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 0,83 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,74 artış, imalatta yüzde 0,83 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,12 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,82 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,95 artış, enerjide yüzde 3,50 azalış, sermaye mallarında yüzde 0,07 artış olarak gerçekleşti.