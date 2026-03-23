TÜİK verilerine göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Şubat 2026’da yıllık bazda yüzde 35,55 artarken aylık artış yüzde 2,38 oldu. Enerji ve tüketim mallarındaki yükseliş ise dikkat çekti.

Mutluhan Yıldız
Yurt dışı üretici fiyat endeksi şubat ayında yükselişini sürdürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,38 arttı. Endeks, yılın başına göre yüzde 6,53, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 35,55 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 28,90 olarak kaydedildi.

İmalat sanayi öne çıktı

Sanayi sektörleri incelendiğinde, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 56,66 ile madencilik ve taş ocakçılığında gerçekleşti. İmalat sanayinde ise yıllık artış yüzde 35,20 oldu

Tüketim mallarında dikkat çeken yükseliş

Ana sanayi gruplarına bakıldığında, yıllık bazda en yüksek artış dayanıklı tüketim mallarında yüzde 45,18 olarak gerçekleşti. Dayanıksız tüketim mallarında yüzde 43,44, sermaye mallarında yüzde 34,90 ve ara mallarında yüzde 32,95 artış görüldü. Enerji grubundaki artış ise yüzde 14,12 ile diğer gruplara göre daha sınırlı kaldı.

Aylık artışta enerji öne çıktı

Aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 3,20, imalat sanayi yüzde 2,36 artış kaydetti. Ana sanayi gruplarında en yüksek aylık artış yüzde 4,17 ile enerji grubunda gerçekleşirken, dayanıksız tüketim malları yüzde 2,81, ara malları yüzde 2,50, dayanıklı tüketim malları yüzde 2,13 ve sermaye malları yüzde 1,69 oranında arttı.

Maliyet baskısı sürüyor

Veriler, özellikle üretim ve ihracat maliyetlerinde yukarı yönlü baskının sürdüğüne işaret ederken, YD-ÜFE’deki yüksek artışın önümüzdeki dönemde fiyatlama davranışları üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

