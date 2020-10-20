Yurt dışı üretici fiyatları eylülde yüzde 33,15 arttı

20 Ekim 2020

Yurt dışı üretici fiyatlarında artış eylül ayında da devam etti. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık bazda yüzde 33,15 artış gösterdi. TÜİK verilerine göre; YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,89 artış gösterdi.

İmalatta yıllık yüzde 33,13 artış

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 34,47, imalatta yüzde 33,13 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 32,02, dayanıklı tüketim malında yüzde 39,59, dayanıksız tüketim malında yüzde 32,16 artış, enerjide yüzde 23,23 azalış, sermaye malında yüzde 39,21 artış olarak gerçekleşti.



Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 4,50, imalatta yüzde 3,05 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 3,14, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,30, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,12, enerjide yüzde 0,68, sermaye malında yüzde 3,03 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık azalış sadece yüzde 23,23 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde



YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 23,23 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 52,84, tütün ürünleri yüzde 41,22, makine ve ekipmanlar (b.y.s.) yüzde 41,22 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.