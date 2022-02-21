Yurt dışı üretici fiyatları tarihi zirvede

Yurt dışı üretici fiyatlarında tırmanış devam ederken, 2022 yılı 'zirve'de başladı. TÜİK verilerine göre; ocak ayında aylık bazda yüzde 3,25 artan Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yıllık bazda yüzde 96,44 artış kaydetti. Böylece endeks tarihinin en hızlı artışı kaydedilmiş oldu. YD-ÜFE,on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 46,71 arttı.

Ara malında yüzde 115 arttı

Sanayinin iki ana sektöründen madencilik ve taşocakçılığında yüzde 98,47; imalatta yıllık yüzde 96,40 artış yaşandı. Yıllık bazda; ara malında yüzde 114,86, dayanıklı tüketim malında yüzde 84,11, dayanıksız tüketim malında yüzde 76,98, enerjide yüzde 189,34, sermaye malında yüzde 78,57 artış görüldü.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 4,82, imalatta yüzde 3,23 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 4,47, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,27, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,00, enerjide yüzde 11,73, sermaye malında yüzde 1,17 artış olarak gerçekleşti.

Kok ve rafine petrolde yüzde 189 artış

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 62,40, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 66,72, deri ve ilgili ürünler yüzde 69,44 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 189,34, ana metaller yüzde 142,97, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 122,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık bazda, 11 alt sektör daha hızlı arttı

YD-ÜFE sektörlerinden bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0,69, makine ve ekipmanlar (b.y.s) yüzde 0,85, diğer ulaşım araçları yüzde 1,02 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 11,73, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 7,18, diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri yüzde 6,84 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler oldu.