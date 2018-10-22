Yurt dışı üretici fiyatlarında yüzde 10 artış

22 Ekim 2018

Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 10,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 59,58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,04 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,44 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 10,52 artış, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 10,14 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış motorlu kara taşıtlarında

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 12,95 ile motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork), yüzde 12,62 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri, yüzde 11,98 ile tütün ürünleri sektöründe gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarında en fazla aylık artış sermaye mallarında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Eylül ayında en fazla aylık artış sermaye mallarında ve en fazla yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.