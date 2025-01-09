Yurt dışı yatırımcılar 3 Ocak haftasında hisse ve DİBS alımı yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Ocak haftasında gerçekleştirdiği finansal işlemlerde hisse ve devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) yönelik net alımlar dikkat çekti.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilere göre, yurt dışı yerleşikler 42,1 milyon dolar tutarında hisse alımı yaptı. Aynı hafta, DİBS (Kesin Alım) işlemlerinde net alımlar 187,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan, DİBS (Ters Repo) işlemlerinde net 57,7 milyon dolarlık satış kaydedildi. DİBS (Teminat) alımları ise net 18,8 milyon dolar olarak açıklandı. Bu dönemde DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetlerinde net 3,3 milyon dolarlık satış yapıldı.

Stok verileri

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoklarının piyasa değeri 34 milyar 1,4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

DİBS kategorisinde ise stok verileri şu şekilde açıklandı:

* DİBS (Kesin Alım): 17 milyar 908,8 milyon dolar

* DİBS (Ters Repo): 1 milyar 866 milyon dolar

* DİBS (Teminat): 7 milyar 421,5 milyon dolar

Genel yönetim dışındaki sektörlerin borçlanma senedi ihraçları ise 361,8 milyon dolar olarak açıklandı.

Hisse ve DİBS işlemleri öne çıkıyor

Analistler, yurt dışı yerleşiklerin hisse ve DİBS alımlarının, Türkiye'ye yönelik portföy yatırımlarında iyileşmeye işaret edebileceğini belirtiyor. Özellikle DİBS kategorisindeki net alımlar, piyasalarda olumlu bir hava yaratırken, hisse senedi alımlarındaki artışın da yatırımcıların risk iştahını yansıttığı değerlendiriliyor.