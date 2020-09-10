Yurt dışı yatırımlar Turquality ile hızlandı

10 Eylül 2020

AYSEL YÜCEL

Türk lojistik sektörü, global pazarlardaki varlığını güçlendiriyor. Avrupa’dan Amerika’ya, Uzakdoğu’dan Asya’ya 150’den fazla ülkede birbiri ardına yeni şirketler kuran lojistikçiler, yurt dışındaki ofis ve depo sayısını hızla artıyor. Barsan, Ekol, Sertrans, Mars gibi büyük kurumsal şirketler uluslararası global bir marka olma hedefi doğrultusunda bu yıl ve önümüzdeki yıllarda da yurt dışında yeni yatırımları gündeme aldı. Büyüklerin yanı sıra çok sayıda daha küçük çaplı şirket de uluslararası pazarlara açılma planları yapıyor. UTİKAD Başkanı Emre Eldener, firmaların yurt dışı yatırımlarını hızlandırmasında Turquality desteklemelerinin önemli katkısı olduğunu söyledi. Ulaştırma alanında Turquality kapsamına alınan firma sayısı 13’e ulaştı.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Emre Eldener, haziran 2015’te hizmet sektörleri olan eğitim, sağlık, bilişim, lojistik, gayrimenkulün de Turquality, kapsamına alındığını hatırlattı. Eldener, “Yurt dışı yatırımlarının artmasında Turquality’nin büyük etkisi var. Önemli destekler alıyoruz. Mesela depo yatırımımızda kiranın yüzde 50’sini devletimizin karşılıyor olması bizi yatırım konusunda çok teşvik ediyor” dedi. Öte yandan sektör temsilcileri programın daha çok üretim firmaları için tasarlandığını, hizmet sektörünün ihtiyaçlarıma göre genişletilmesi gerektiğini belirtiyor.

Barsan, 3 ülkeye daha yatırım yaptı

Turquality programından yararlanan şirketlerden biri de Barsan. Barsan son olarak geçen haftalarda 3 ülkeye birden yatırım yaptı. Dünya’da 39 ülkede 81 lojistik merkezi ile hizmet veriyor. Dünyanın gayri safi milli hasılası en büyük ülkelerinde faaliyet gösterdiklerini anlatan Barsan Global Lojistik (BGL) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Çaptuğ, “Sektörde dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz” dedi. Dünyada sahip olduğumuz lojistik merkezlerinin sayısını artırmaya devam ettiklerini kaydeden Çaptuğ, “Tüm dünyada oluşturduğumuz geniş hizmet ağına Singapur, Portekiz ve Norveç’i de eklemiş bulunuyoruz. Barsan Global Lojistik planlanan yatırımların tamamlanması ile dünya ekonomisinin 2020 yılı sonunda yüzde 92’sini oluşturan ülkelerinde olmayı hedefliyor” dedi.

Mars, dışarda 8. ofisini açacak

Trieste, Shanghai, Guanghzhou, Barselona, Madrid, Irun ve Lüksemburg’da ofisleri bulunan Mars Logistics de Turquality desteklerinden yararlanıyor. Şirket, Avrupa’da yeni bir ofis açmak için hazırlık yapıyor. Mars, yurt içindeki yatırımlarını da hızlandırdı. Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan, ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda yeni yatırımlar yapmaya devam ettiklerini ifade ederek “Geçtiğimiz yıl Avrupa’nın lojistik açıdan en önemli konumlarından biri olan İspanya’da şirket açarak yurt dışındaki büyümemizi sürdürdük. Şimdi ise Avrupa’da başka bir ülkede şirket açmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.Çalışan sayısı bin 500’ü aşan şirket, 2019 yılını hedefleri doğrultusunda 1.8 milyar TL ciro ile kapattı.

Ekol, yeni fırsatları kolluyor

Turquality listesinde olan Ekol’ün, Türkiye dışında Almanya, İtalya, Yunanistan, Fransa, Ukrayna, Romanya, Macaristan, İspanya, Polonya, Çekya, Slovenya ve İsveç’te ofisleri bulunuyor. Yurt dışında yeni yatırım fırsatlarını kollayan Ekol Lojistik, teknoloji yatırımlarını da artırıyor. Blockchain, nesnelerin interneti, bulut teknolojisi, yapay zekâ gibi teknolojilerin şirketin öncelikli konuları arasında. Ekol’ün yatırımlarına devam ettiğini vurgulayan Ekol Lojistik Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz, “Teknoloji ve Ar-Ge altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni nesil teknoloji projelerimiz ve gerek kara taşımacılığı gerekse depolama faaliyetlerinin sürekliliği için gerekli ekipman yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ayrıca yurt dışı şirketlerimizde, gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri ile Avrupa’daki büyüme ivmemizi artıracak hamlelerde bulunuyoruz. Mevcut depolama kapasitelerimizi genişletmeye devam ediyoruz” dedi. Dünya çapında 8 bin 500 çalışanı olan Ekol'ün 2019'da yılı cirosu 3.5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Kıta, AB ve BDT'de büyüyecek

Türkiye dışında Almanya ve Kazakistan’da şubeleri bulunan Kıta, 9 ayrı lokasyonda faaliyet gösteriyor. Şirketin İstanbul ve Almanya’da gümrüklü ve serbest depoları bulunuyor. Kıta’nın Turquality marka teşvik programında olan hizmet ihracatçısı bir firma konumunda olduğunu ifade eden şirket yöneticileri, önümüzdeki yıl Avrupa ve BDT ülkelerinde şube sayılarını artıracaklarına dikkat çekti. Potansiyel ülkeler arasında Hollanda, Özbekistan, Hong Kong var.



Netlog'ta yurt dışı payı %60 olacak

Türkiye de 21 şehirde 55 deposu bulunan Netlog Grubu’nun ülke dışında Dubai, Suudi Arabistan, Romanya, Belçika, Hollanda, İngiltere, Amerika, Singapur, Avustralya ve Çin olmak üzere 10 ülkede 36 deposu bulunuyor. Netlog Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, "Toplam ciromuz yurt dışının payı yüzde 40. Hedefimiz globalde daha da büyüyerek yurt dışı ciromuzu yüzde 60’a çıkarmak. Şartlarda anormal bir değişiklik olmazsa 2023 yılı ciro hedefimiz yurt dışında 1 milyar dolar, Türkiye’de ise 800 milyon dolar olamak üzere toplam 1.8 milyar dolara ulaşmak" dedi.

Logitrans'ın 6 ülkede ofisi var

Logitrans, Turquality'e ilk dahil olan şirketlerden biri. Rusya, Kazakistan başta olmak üzere Baltık ve BDT ülkeleri, Asya ve Avrupa'yı içine alan bölgede etkin olan şirket, yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Logitrans'ın Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Moldova, Romanya Bulgaristan, Gürcistan, Azerbaycan ve Polonya'da ofisleri bulunuyor.

Arkas 23 ülkede 61 ofise ulaştı

Arkas henüz Turquality kapsamında olmasa da Türkiye'nin yurt dışında en hızlı büyüyen şirketlerinden biri. Arkas, ulaştırma ve denizcilik sektörlerinde dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden. Akdeniz, Karadeniz, Kuzey ve Batı Afrika ile Kuzey Avrupa’ya uzanan bir coğrafyada 23 ülkede 61 ofis bulunan Arkas’ın armatörlük şirketi Arkas Line Türkiye dahil tüm bu ülkelerde kesintisiz servis veriyor. Arkas lojistik sektöründe Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan, Azerbaycan, Çin ve Yunanistan’da ofisleri bulunan Arkas Lojistik ile birbirinden önemli yurt içi ve yurt dışı projelerin taşımasını gerçekleştiriyor.

Sarp'ta yeni durak Dubai

Sarp Intermodal, yeni yatırımlarla büyümesini hızlandıracak. Avrupa pazarında daha etkin olmayı hedeflediklerini açıklayan CEO Onur Talay, “2014 yılında İtalya’da Sarp Intermodal SRL, 2018 yılında Bulgaristan’da Sarp Intermodal Bulgaria, 2019 yılında da Almanya’da Sarp Intermodal GmbH şirketleriyle hizmet vermeye başladık. 2019 yılında denizyolu ve havayolu alanlarında da hizmet vermeye başladık. Kimya ve petrol ürünlerinin taşınması amacıyla Dubai’de bir şirket kuracağız. Bu pazardan Ortadoğu, Hindistan ve Uzakdoğu ülkelerine de hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Ayrıca Karadeniz’deki ülkelerde ofis yatırımları yapmayı planlıyoruz” dedi.

Yılport, globalde ilk 10'a koşuyor



Yıldırım Holding, Turquality'e dahil olmak için çalışma yapıyor. Holding'in limancılık şirketi Yılport, dünyada ilk 10 hedefi ile yurt dışı yatırımlarını sürdürüyor. Son olarak, Ispanya'daki Huelva Terminaline yaptığı yatırımla limanın 50 yıllık işletme hakkını alan şirket, İtalya ve ABD'deki limanlarını da faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.



Yılport Holding’in portföyü; Türkiye'de 5, Portekiz'de 7, Ispanya'da 2, İsveç'te 2, Peru'da 1, Malta'da 1, Norveç'te 1, İtalya'da 1, Guatemala'da 1 ve Ekvador'da 1 limandan oluşuyor. Türkiye'de Yılport Gebze, Rotaport, Solventaş ve Gemport, Malta'da Malta Freeport, İsveç'te Gavle ve Stockholm Nord, Norveç'te Oslo, İspanya'da Huelva ve Ferrol, Portekiz'de Aveiro, Leixöes, Figueira Da Foz, Lizbon Liscont, Lizbon Sotagus, Setubal ve Tersado, Peru'da Paita, İtalya'da Taranto, Guatemala'da Puerto Quetzal ve Ekvador'da Puerto Bolivar terminallerini bünyesinde bulunduran Yılport, yeni yatırım planları ile birlikte büyümeye devam ediyor. Dünya çapında Yılport terminalleri konsolide olarak; 12 milyon TEU konteyner, 22 milyon ton kuru yük ve genel kargo, 2,15 milyon metreküp sıvı yük ve 1 milyon CEU araç elleçleme kapasitesine ulaştı.

Limancılıkta ilk belgeyi alan Global Ports, yeni projelere odaklandı



Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi ve Global Ports Holding, dün Turquality Marka Destek Programı'na kabul edildğini duyurdu.Global Ports, kendi sektöründe programa kabul edilen ilk şirket oldu. Global Ports Holding, destek programı kapsamında müşteri deneyimini geliştirecek dijital bir proje yürütecek. Müşteri yönetimi konusunda Salesforce ile “bütünsel ilişki yönetimi” sistemine geçiş yapmaya karar veren Global Ports Holding, finans ve operasyonun entegre edildiği bir platform üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.



Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın program kapsamında yürütecekleri projelerin, uluslararası arenada kendilerini daha da güçlendireceğini vurgulayarak, “13 ülkede 19’u kruvaziyer 2’si ticari olmak üzere 21 limanımız ile Karayipler’den Singapur’a kadar uzanan bir ağa sahibiz. Dünyada sektörünün lideri olan tek Türk şirketi olarak bunu devam ettirmenin bu noktaya gelmekten daha zor olduğunun farkındayız ve kendimizi sürekli yeniliyoruz. Türkiye’ye döviz girdisi sağlamanın yanında bir sektörün standartlarını belirliyor ve bunu yaparken Türk firmalardan destek alıyoruz. Devletimizin tam da bu amaçla kurduğu Turquality programından alacağımız güç ile yürüttüğümüz projeler bizi daha da güçlendirecek” diye konuştu.