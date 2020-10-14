Yurt dışında kurulacak lojistik merkezlerine 5 milyon dolara kadar destek

14 Ekim 2020

ANKARA - DÜNYA

İhracatın hızlı ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçıların uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine hızlı ve maliyet duyarlı olarak nüfuz etmelerini sağlamak ve önemli pazarlardaki ihracat performansını istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak üzere yurt dışında faaliyete geçirilen lojistik merkezlere DFİF’ten destek sağlanacak.

TOBB, TİM ve DEİK’in işbirliği kuruluşu statüsüyle yurt dışında kuracağı lojistik merkezlerine; Kurulum, bilişim dahil yatırım, ruhsat ve izin giderlerinin yüzde 70’ine kadar olmak üzere 5 milyon dolara kadar destek sağlanacak.

Bunların, doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin vergiler dahil, kira/komisyon/kullanım giderleri iki yıl yüzde 70 ve sonraki yıllarda yüzde 50 olmak üzere merkez başına 3 milyon dolara kadar desteklenecek.

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle danışmanlık hizmeti alımına yönelik giderleri, istihdam edilenlerden 10 kişinin brüt ücreti iki yıl yüzde 70, takip eden yıllar yüzde 50 olmak üzere lojistik merkez başına 700 bin dolara kadar destek sağlanacak.

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin kullanıcılarına ise gümrükleme ve genelgeyle belirlenen diğer giderleri için yıllık 100 bin dolara kadar destek verilecek.