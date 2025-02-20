Yurt dışında yerleşik kişiler hisse senedi alımına devam etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında yerleşik kişilerin finansal piyasalara yönelik alım işlemleriyle ilgili verileri paylaştı. TCMB'nin açıkladığı verilere göre, 14 Şubat haftasında yurt dışı yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle toplam 108,4 milyon dolar net hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişiler, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) alımlarında büyük bir artış kaydederek net 1 milyar 851,1 milyon dolar alım yaptı. DİBS (Ters Repo) alımları ise net 26,2 milyon dolar olurken, DİBS (Teminat) satışları net 56,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. DİBS (Ödünç) işlemi yapılmazken, şirket borçlanma senetleri alımları 7,1 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin finansal piyasalarda tuttukları stoklar da dikkat çekici bir artış gösterdi. Hisse senedi stokları piyasa değeri itibariyle 32 milyar 961,9 milyon dolara yükseldi. DİBS (Kesin Alım) stokları 19 milyar 680,2 milyon dolar olurken, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 531,0 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları ise 12 milyar 347,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları ise 725,7 milyon dolar olarak kaydedildi.