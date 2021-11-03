Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verisiyle birlikte ceza, harç ve vergi artışları için kullanılan Yeniden Değerleme Oranı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından farklı bir karar alınmazsa, ceza, harç ve veri türleri yüzde 36,20 oranında artacak. Buna göre, yurt dışından gelen telefon kayıt ücreti de artacak.

Yurt dışından gelen telefon kayıt ücreti ne kadar olacak?

Şu anda yurt dışından gelen telefon kayıt ücreti 2006 lira. Ancak bu harcın 2022'de 2732 lira 172 kuruş olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi bulunuyor.