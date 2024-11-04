Yurt dışından getirilen cep telefonları için kayıt ücreti ne kadar olacak? (IMEI kayıt ücreti 2024)

TÜİK ekim enflasyonu göre yeniden değerleme oranını yüzde 43.93 olarak açıkladı. Bu oranla birlikte yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt ücreti de değişti.

Yurt dışından telefon getirmek isteyenler şimdi "IMEI ücreti ne kadar olacak", "yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar" merakla araştırıyor.

IMEI kayıt ücreti 2025'te zamlanıyor

Buna göre, 2024'te 31 bin 692 lira olan IMEI kayıt ücreti, 2025'te 45 bin 614 liraya yükselebilir.

Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kaydı e-Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt dışında getirilen telefonlar kayıt yaptırılmazsa ve güncel IMEI kayıt ücreti ödenmezse 120 gün içinde kapatılarak yasal işlem başlatılıyor.