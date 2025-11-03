IMEI ücreti 2026 zammı belli oldu, 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? Yeni yıl telefon harcı açıklandı (IMEI kayıt ücreti 2026)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı üretici enflasyonu verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlarla birlikte 2026 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı da netleşti.

TÜİK'in verilerine göre, üretici fiyat endeksi (ÜFE) ekim ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 oranında arttı.

Yeniden değerleme oranı, vergi, harç ve çeşitli kamu ödemelerinin yeni yılda ne kadar artacağını gösteriyor. Bu kapsamda yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen IMEI kayıt ücreti de 2026 itibarıyla yükseliyor.

Yeni yılda artacak IMEI kayıt ücretiyle birlikte, yurt dışından telefon getirmeyi planlayan vatandaşlar "IMEI kayıt ücreti 2026'da ne kadar olacak?" sorusunun yanıtını şimdiden merak etmeye başladı.

Mevcut durumda 45.614 TL olan IMEI kayıt ücreti, 2026 yılında yüzde 25,49 artışla 57,241 TL'ye çıkacak.

IMEI kaydı yapılmazsa ne oluyor?

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için e-Devlet üzerinden IMEI kaydı yaptırılması gerekiyor. Kayıt işlemi yapılmaz ve güncel ücret ödenmezse, telefon 120 gün içinde iletişime kapatılıyor ve yasal işlem başlatılıyor.