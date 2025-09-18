Yurt içi döviz mevduatları 2,7 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 12 Eylül haftasında 2 milyar 769,67 milyon dolar yükseldi. Bir önceki hafta 198 milyar 784,4 milyon dolar olan döviz mevduatı, 201 milyar 554,08 milyon dolara çıktı.

Gerçek kişilerin döviz hesapları 1 milyar 978,04 milyon dolar artışla 124 milyar 589,91 milyon dolara ulaşırken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 791,63 milyon dolar artarak 76 milyar 964,17 milyon dolar seviyesinde kaydedildi.

Parite etkisinden arındırıldığında toplam yabancı para mevduatları 1 milyar 439 milyon dolar artış gösterdi. Bu kapsamda gerçek kişilerin mevduatı 795,09 milyon dolar, tüzel kişilerin mevduatı ise 643,91 milyon dolar yükseldi.