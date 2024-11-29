Yurt içi piyasalar, 3. çeyrek büyüme verilerine kilitlendi

Küresel piyasalarda pozitif bir görünüm izlenirken, Türkiye’de yatırımcıların odağı bugün açıklanacak 3. çeyrek büyüme verileri oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini saat 10.00’da açıklayacak.

Ekonomistlerin beklentileri, Türkiye ekonomisinin bu dönemde yıllık bazda yüzde 2,64 büyüdüğü yönünde. Beklentiler yüzde 2,40 ile yüzde 3,10 arasında değişiyor. Büyüme verisi, yılın geri kalanı ve 2025 yılı ekonomik beklentileri için önemli bir yol haritası oluşturacak.

Dolar/TL ve Borsa İstanbul

Dolar/TL dün yüzde 0,1 azalarak 34,60 seviyesinden kapanmasının ardından bugün 34,69 seviyelerinde işlem görüyor. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ise önceki günü yatay bir seyirle 9.640 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puan seviyelerinin direnç, 9.500 ve 9.450 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtti.

Küresel piyasalarda pozitif hava

Küresel piyasalarda, Çin’in ABD ile olası bir ticaret savaşı riskini azaltma eğiliminde olduğu beklentileri risk iştahını artırıyor. Çin’de hükümetin ekonomiyi destekleyici adımlarına devam edeceği sinyalleri, küresel yatırımcıları olumlu etkiliyor. Öte yandan, ABD piyasalarının tatil nedeniyle dün kapalı olması işlem hacimlerini düşük tuttu.

Altın ve petrol fiyatları

Altının ons fiyatı, jeopolitik risklerin etkisiyle yüzde 1 artışla 2.633 dolara yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 72,7 dolar seviyesine çıktı.

Avrupa ve asya piyasalarında görünüm

Avrupa borsaları dün pozitif bir görünüm sergilerken, bugün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz politikaları ve Euro Bölgesi’nde açıklanacak tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri yakından takip ediliyor. Asya piyasalarında ise Japonya’daki yüksek enflasyon ve Güney Kore ile ABD-Çin arasındaki çip gerilimleri nedeniyle karışık bir seyir hakim.

Günün verileri

Bugün yurt içinde büyüme, finansal istikrar raporu; yurt dışında ise Euro Bölgesi enflasyon ve Almanya işsizlik oranı verileri açıklanacak. İşte takip edilecek veriler:

* 10.00 Türkiye, 3. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

* 10.00 Almanya, Ekim ayı perakende satışlar

* 11.55 Almanya, Kasım ayı işsizlik oranı

* 13.00 Euro Bölgesi, Kasım ayı TÜFE

Analistler, özellikle büyüme verilerinin ardından piyasalarda hareketlilik yaşanabileceğini belirtiyor. Türkiye’nin açıklanacak verilerle yılın son çeyreğinde de güçlü bir ekonomik performans göstermesi bekleniyor.