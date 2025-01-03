Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 0,40, Aralık 2023'e göre yüzde 28,52, on iki aylık ortalamalara kıyasla yüzde 41,1 arttı.

Sanayinin 4 sektörünün Aralık 2024'teki yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 36,17, imalatta yüzde 30,02, su temininde yüzde 34,48, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,21 artış yönünde oldu.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,63, imalatta yüzde 1, su temininde yüzde 1,57 artış şeklinde gerçekleşirken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 5,84 azalış kayıtlara geçti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 27,01, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 35,69, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 39,26, enerjide yüzde 11,92, sermaye mallarında yüzde 29,21 artış gerçekleşti.

Yİ-ÜFE değişim oranı en yüksek dayanıksız tüketim mallarında

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 0,64, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,41, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,48 ve sermaye mallarında yüzde 0,92 artış olurken enerjide yüzde 3,37 azalış görüldü.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 17 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aralık 2024 itibarıyla yıllık bazda içecekler yüzde 61,18, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 47,85, metal cevherleri 46,77, tütün ürünleri 46,37, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 42,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 5 alt sektörde azalış gerçekleşirken, 2 alt sektör daha düşük ve 21 alt sektör daha yüksek artış gösterdi, 1 alt sektörde ise değişim olmadı.

Aylık en yüksek azalış, yüzde 5,84 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 0,46 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 0,38 ile metal cevherlerinde görüldü. Buna karşılık, yüzde 4,71 ile içecekler, yüzde 2,47 ile kömür ve linyit, yüzde 2,31 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 2,30 ile elektrikli teçhizat, endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti