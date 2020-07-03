Yurt içi üretici fiyatları yıllık yüzde 6,17 arttı

03 Temmuz 2020

Yurt içi üretici fiyat endeksi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,17 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,74 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 5,99 arttı



Sanayinin dört sektöründe imalat endeksi yıllık değişimleri arttı; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 4,19 imalatta yüzde 5,99, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,4 ve su temininde yüzde 7,3 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarında yıllık tek düşüş yüzde 5.0 ile enerjide görülürken, ara malında yüzde 6,14, dayanıklı tüketim malında yüzde 13,04, dayanıksız tüketim malında yüzde 8,0 ve sermaye malında yüzde 11,57 arttı.

Yıllık en fazla azalış; yüzde 55,59 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 28,24 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 23,35, tütün ürünleri yüzde 22,64, diğer mamul eşyalar yüzde 19,53 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.