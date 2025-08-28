Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,9 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 22 Ağustos haftasına ilişkin döviz mevduatı verilerini açıkladı. Buna göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 895,69 milyon dolar artışla 196 milyar 222,24 milyon dolara yükseldi.

Gerçek kişiler azalttı, tüzel kişiler artırdı

Verilere göre, gerçek kişilerin döviz mevduatları 105,64 milyon dolar azalarak 118 milyar 122,33 milyon dolara indi. Buna karşılık, tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 1,33 milyon dolar artarak 78 milyar 100,02 milyon dolara çıktı.

Parite etkisinden arındırıldığında, toplam yabancı para mevduatları 2 milyar 15,28 milyon dolar artış gösterdi. Bu kapsamda, gerçek kişilerin döviz mevduatları 76,58 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin mevduatları 2 milyar 91,86 milyon dolar arttı.

Yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında görülen bu hareketlilik, şirketlerin döviz talebinin arttığını, bireysel yatırımcıların ise daha temkinli davrandığını ortaya koydu.