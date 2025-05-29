Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında 1,48 milyar dolarlık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı haftalık verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 23 Mayıs haftasında 1 milyar 479,07 milyon dolar artışla 193 milyar 86,83 milyon dolara yükseldi. Önceki hafta bu tutar 191 milyar 607,76 milyon dolar seviyesindeydi.

Verilere göre, kişilerin döviz hesaplarında dikkat çekici bir artış yaşandı. Söz konusu gruptaki döviz varlıkları, bir haftada 1 milyar 946,73 milyon dolar artarak 118 milyar 700,90 milyon dolara ulaştı.

Buna karşın tüzel kişilerin döviz mevduatında gerileme kaydedildi. Bu grubun döviz varlıkları 467,67 milyon dolarlık azalışla 74 milyar 385,93 milyon dolara geriledi.

Toplam döviz mevduatlarında düşüş görüldü

Parite etkisinden arındırılmış verilere bakıldığında ise toplam döviz mevduatlarında 1 milyar 342,07 milyon dolarlık düşüş görüldü. Aynı dönemde, gerçek kişilerin döviz hesapları parite etkisinden arındırıldığında 227,11 milyon dolar, tüzel kişilerin hesapları ise 1 milyar 114,96 milyon dolar azaldı.