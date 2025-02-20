Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında büyük artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatına ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre, 14 Şubat ile sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 597,64 milyon dolar artarak 170 milyar 353,50 milyon dolara ulaştı. Bir önceki hafta ise bu tutar 168 milyar 755,9 milyon dolardı.

Açıklanan verilere göre, gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 922,86 milyon dolar artış göstererek 106 milyar 888,25 milyon dolara çıktı. Tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 674,78 milyon dolar artarak 63 milyar 495,25 milyon dolara yükseldi.

Ancak, parite etkisinden arındırıldığında, yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatında 3 milyar 35 milyon dolarlık bir azalma görüldü. Parite etkisinden arındırıldığında, gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 179 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları ise 1 milyar 856,61 milyon dolar geriledi.

Bu artış ve azalmalar, döviz kuru dalgalanmalarının döviz mevduatları üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. TCMB verileri, yerleşiklerin döviz mevduatlarında yaşanan değişimleri yansıtarak ekonomik gidişat hakkında ipuçları veriyor.