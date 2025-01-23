Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 9,10 milyon dolar artış gösterdi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir önceki hafta 162 milyar 306,3 milyon dolardı. 17 Ocak ile sona eren haftada ise 163 milyar 315,40 milyon dolara çıktı.

Parite etkisinden arındırılmış mevduatlar

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı ise 1 milyar 183 milyon dolar azaldı.

Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 465 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları da 718 milyon dolar düşüş gösterdi.

Gerçek ve tüzel kişilerin döviz mevduatları

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 131,60 milyon dolar artarak 102 milyar 716 milyon dolar oldu.

Tüzel kişilerin döviz mevduatı 877,60 milyon dolar artarak 60 milyar 599,50 milyon dolara çıktı.