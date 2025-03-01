Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında

Küresel belirsizliklerin ardından yurt içindeki yatırımcıların odak noktası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak faiz kararı ve şubat ayı enflasyon verilerine çevrildi. Yatırımcılar, faiz indiriminin ne kadar olacağı ve enflasyonun nasıl şekilleneceği konusunda merakla bekliyor.

TCMB’nin 6 Mart Perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine çekileceği öngörülüyor. AA Finans’ın anketine katılan 20 ekonomist, bu indirimin büyük ihtimalle gerçekleşeceğini ifade etti. Ayrıca, yıl sonu politika faizi beklentisi medyan değeri ise yüzde 30 seviyesinde. Geçen yılın Ocak ayında ise, politika faizi 250 baz puanlık bir indirime giderek yüzde 45 seviyesine çekilmişti.

Diğer taraftan, 3 Mart’ta açıklanacak olan şubat ayı enflasyon verileri de dikkatle izleniyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentileri ortalama yüzde 2,97 seviyesinde. Bu da, bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40 seviyelerine çekileceğini işaret ediyor.

2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin büyümesinin yüzde 3 civarında olması bekleniyor. Bu gelişmelerin yurt içi piyasaları nasıl etkileyeceği, özellikle faiz kararının ardından netleşecektir.