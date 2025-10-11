Google Haberler

Yurt içine satan ciroyu daha hızlı büyüttü

Sanayi ürünlerinde yıllık ciro artışları yurt içinde yurt dışına kıyasla daha hızlı gerçekleşti. 2025 yılının ilk sekiz ayında özellikle dayanıklı tüketim mallarındaki ciro artış oranları arasındaki fark dikkat çekti. Ticaret satış hacminde ise son 6 ayın en düşük artışı yaşandı.

Ağustos ayında üretim ta­rafında yıllık yüzde 7,1 ve aylık yüzde 0,4 artış gös­teren sanayi sektöründe, ciro ar­tışları da hızlandı. Yıllık sana­yi sektörü ciro endeksi ağustosta yüzde 32,4 arttı. Bu oran haziran­daki yüzde 34,7’ik artıştan sonra 2025 özelinde en yüksek artış ola­rak kaydedildi. Temmuzda yüzde 0,6 düşen aylık ciro endeksi ise, bir sonraki ay yüzde 1,9 oranında yükseldi. Sanayi ciro endekslerin­de dikkat çeken gelişme ise yurt içi ve yurt dışı ayrımında yaşandı. Yurt içi ciro endeksi ağustosta yıl­lık bazda yüzde 33,7 oranında ar­tarken, yurt dışı artış yüzde 29’da kaldı. 2025 özelinde aylar itiba­rıyla bakıldığında mart ve tem­muz ayları dışında yurt içi cirola­rın daha hızlı arttığı görüldü.

Cirolar iki aydır yavaşlıyor

Bununla birlikte sektörel baz­da dönem dönem ayrışma yaşan­sa da genel itibarıyla yurt içi ciro artışlarının daha yüksek seyretti­ği alt endekslerden izleniyor. En sert ayrışma ise dayanıklı tüketim malları grubunda gerçekleşmiş durumda. Bu grup özelinde yurt içi ve yurt dışı ciro endeksi artış­ları bazı aylarda yurt içi lehine 2 ile 3 kat şeklinde seyretti. Ağus­tos özelinde mobilya, beyaz eşya, otomotiv gibi ürünleri de kapsa­yan dayanıklı tüketim malları gru­bunda ciro artışı yurt dışı endek­sinde yüzde 10,1’de kalırken, yurt içinde yüzde 29,8 oldu. Diğer yan­dan ağustos ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri top­lamında ciro endeksi yıllık yüzde 36,7 artış kaydetti. Ciro artışı inşa­atta yüzde 53,2 oldu. Ticaret ciro endeksi yüzde 35,6 ve hizmet ciro endeksi de yüzde 40,6 arttı. Top­lam ciro endeksindeki yıllık artış temmuzda yüzde 39,1 ve haziran­da yüzde 45,5’ti. Buna göre artış hızı son iki aydır yavaşlama eği­limi gösteriyor. Bununla birlikte aylık bazda bakıldığında toplam ciro ağustosta yüzde 2 yükseldi. Temmuzda ise aylık yüzde 2 dü­şüş yaşanmıştı. 

Toptan ticarette zafiyet var

TÜİK’in dün açıkladığı bir diğer istatistik olan ticaret satış hac­minde yıllık bazda yüzde 6,9 ar­tış oldu. Perakende satış hacmi de yıllık yüzde 12,2 yükseldi. Ay­lar bazında bakıldığında ticaret satış hacmindeki artış 6 ay ön­cesine döndü. Satış hacmi Şubat 2025’te de yüzde 6,9 arttıktan sonra geçen 5 ayda bu se­viyenin üzerinde yükse­liş gösterdi. Ticaret satış hacminde ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yüz­de 1,4’lük azalış meyda­na geldi. Temmuzda da yine bir önceki aya kıyasla yüzde 6,3’lük düşüş dikkat çekmişti. Ağustosta hem aylık (%3,1 düşüş) hem yıl­lık (%3,4 artış) bazda toptan ticarette za­yıf bir seyir göz­lenirken, pera­kende ticaretin hareketli olduğu görüldü.

