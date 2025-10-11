Yurt içine satan ciroyu daha hızlı büyüttü

HABER MERKEZİ

Ağustos ayında üretim ta­rafında yıllık yüzde 7,1 ve aylık yüzde 0,4 artış gös­teren sanayi sektöründe, ciro ar­tışları da hızlandı. Yıllık sana­yi sektörü ciro endeksi ağustosta yüzde 32,4 arttı. Bu oran haziran­daki yüzde 34,7’ik artıştan sonra 2025 özelinde en yüksek artış ola­rak kaydedildi. Temmuzda yüzde 0,6 düşen aylık ciro endeksi ise, bir sonraki ay yüzde 1,9 oranında yükseldi. Sanayi ciro endekslerin­de dikkat çeken gelişme ise yurt içi ve yurt dışı ayrımında yaşandı. Yurt içi ciro endeksi ağustosta yıl­lık bazda yüzde 33,7 oranında ar­tarken, yurt dışı artış yüzde 29’da kaldı. 2025 özelinde aylar itiba­rıyla bakıldığında mart ve tem­muz ayları dışında yurt içi cirola­rın daha hızlı arttığı görüldü.

Cirolar iki aydır yavaşlıyor

Bununla birlikte sektörel baz­da dönem dönem ayrışma yaşan­sa da genel itibarıyla yurt içi ciro artışlarının daha yüksek seyretti­ği alt endekslerden izleniyor. En sert ayrışma ise dayanıklı tüketim malları grubunda gerçekleşmiş durumda. Bu grup özelinde yurt içi ve yurt dışı ciro endeksi artış­ları bazı aylarda yurt içi lehine 2 ile 3 kat şeklinde seyretti. Ağus­tos özelinde mobilya, beyaz eşya, otomotiv gibi ürünleri de kapsa­yan dayanıklı tüketim malları gru­bunda ciro artışı yurt dışı endek­sinde yüzde 10,1’de kalırken, yurt içinde yüzde 29,8 oldu. Diğer yan­dan ağustos ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri top­lamında ciro endeksi yıllık yüzde 36,7 artış kaydetti. Ciro artışı inşa­atta yüzde 53,2 oldu. Ticaret ciro endeksi yüzde 35,6 ve hizmet ciro endeksi de yüzde 40,6 arttı. Top­lam ciro endeksindeki yıllık artış temmuzda yüzde 39,1 ve haziran­da yüzde 45,5’ti. Buna göre artış hızı son iki aydır yavaşlama eği­limi gösteriyor. Bununla birlikte aylık bazda bakıldığında toplam ciro ağustosta yüzde 2 yükseldi. Temmuzda ise aylık yüzde 2 dü­şüş yaşanmıştı.

Toptan ticarette zafiyet var

TÜİK’in dün açıkladığı bir diğer istatistik olan ticaret satış hac­minde yıllık bazda yüzde 6,9 ar­tış oldu. Perakende satış hacmi de yıllık yüzde 12,2 yükseldi. Ay­lar bazında bakıldığında ticaret satış hacmindeki artış 6 ay ön­cesine döndü. Satış hacmi Şubat 2025’te de yüzde 6,9 arttıktan sonra geçen 5 ayda bu se­viyenin üzerinde yükse­liş gösterdi. Ticaret satış hacminde ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yüz­de 1,4’lük azalış meyda­na geldi. Temmuzda da yine bir önceki aya kıyasla yüzde 6,3’lük düşüş dikkat çekmişti. Ağustosta hem aylık (%3,1 düşüş) hem yıl­lık (%3,4 artış) bazda toptan ticarette za­yıf bir seyir göz­lenirken, pera­kende ticaretin hareketli olduğu görüldü.