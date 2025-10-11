Yurt içine satan ciroyu daha hızlı büyüttü
Sanayi ürünlerinde yıllık ciro artışları yurt içinde yurt dışına kıyasla daha hızlı gerçekleşti. 2025 yılının ilk sekiz ayında özellikle dayanıklı tüketim mallarındaki ciro artış oranları arasındaki fark dikkat çekti. Ticaret satış hacminde ise son 6 ayın en düşük artışı yaşandı.
HABER MERKEZİ
Ağustos ayında üretim tarafında yıllık yüzde 7,1 ve aylık yüzde 0,4 artış gösteren sanayi sektöründe, ciro artışları da hızlandı. Yıllık sanayi sektörü ciro endeksi ağustosta yüzde 32,4 arttı. Bu oran hazirandaki yüzde 34,7’ik artıştan sonra 2025 özelinde en yüksek artış olarak kaydedildi. Temmuzda yüzde 0,6 düşen aylık ciro endeksi ise, bir sonraki ay yüzde 1,9 oranında yükseldi. Sanayi ciro endekslerinde dikkat çeken gelişme ise yurt içi ve yurt dışı ayrımında yaşandı. Yurt içi ciro endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 33,7 oranında artarken, yurt dışı artış yüzde 29’da kaldı. 2025 özelinde aylar itibarıyla bakıldığında mart ve temmuz ayları dışında yurt içi ciroların daha hızlı arttığı görüldü.
Cirolar iki aydır yavaşlıyor
Bununla birlikte sektörel bazda dönem dönem ayrışma yaşansa da genel itibarıyla yurt içi ciro artışlarının daha yüksek seyrettiği alt endekslerden izleniyor. En sert ayrışma ise dayanıklı tüketim malları grubunda gerçekleşmiş durumda. Bu grup özelinde yurt içi ve yurt dışı ciro endeksi artışları bazı aylarda yurt içi lehine 2 ile 3 kat şeklinde seyretti. Ağustos özelinde mobilya, beyaz eşya, otomotiv gibi ürünleri de kapsayan dayanıklı tüketim malları grubunda ciro artışı yurt dışı endeksinde yüzde 10,1’de kalırken, yurt içinde yüzde 29,8 oldu. Diğer yandan ağustos ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık yüzde 36,7 artış kaydetti. Ciro artışı inşaatta yüzde 53,2 oldu. Ticaret ciro endeksi yüzde 35,6 ve hizmet ciro endeksi de yüzde 40,6 arttı. Toplam ciro endeksindeki yıllık artış temmuzda yüzde 39,1 ve haziranda yüzde 45,5’ti. Buna göre artış hızı son iki aydır yavaşlama eğilimi gösteriyor. Bununla birlikte aylık bazda bakıldığında toplam ciro ağustosta yüzde 2 yükseldi. Temmuzda ise aylık yüzde 2 düşüş yaşanmıştı.
Toptan ticarette zafiyet var
TÜİK’in dün açıkladığı bir diğer istatistik olan ticaret satış hacminde yıllık bazda yüzde 6,9 artış oldu. Perakende satış hacmi de yıllık yüzde 12,2 yükseldi. Aylar bazında bakıldığında ticaret satış hacmindeki artış 6 ay öncesine döndü. Satış hacmi Şubat 2025’te de yüzde 6,9 arttıktan sonra geçen 5 ayda bu seviyenin üzerinde yükseliş gösterdi. Ticaret satış hacminde ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4’lük azalış meydana geldi. Temmuzda da yine bir önceki aya kıyasla yüzde 6,3’lük düşüş dikkat çekmişti. Ağustosta hem aylık (%3,1 düşüş) hem yıllık (%3,4 artış) bazda toptan ticarette zayıf bir seyir gözlenirken, perakende ticaretin hareketli olduğu görüldü.