Yurtdışı bankalara TL'de 'esneklik' geldi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yurt dışı yerleşik bankaların yurt içi bankalarda açacakları TL hesaplar üzerinden gerçekleştirecekleri bazı işlemlere getirilen TL’ye erişim sınırlamalarından muaf tutulmasına karar verdi.
BDDK Uluslararası Kalkınma Bankaları'na (UKB) yurtiçi bankalarda açacakları TL hesaplar üzerinden gerçekleştirecekleri belirli işlemlerde TL'ye erişim sınırlamalarıyla ilgili sağlanan muafiyeti yurtdışında yerleşik tüm bankaları kapsayacak şekilde genişletti.
Açıklamaya göre, UKB'ler dışındaki yurt dışında yerleşik bankalar için;
*Yurt içi piyasadan temin edecekleri TL likiditenin tutulmasını sağlamak
*Bu TL likiditeyi yalnızca yurt içi piyasalarda TL cinsinden menkul kıymet almak
*Fazla TL likiditenin yurt içi bankalarda depo edilmesini sağlamak amacıyla kullanacaklarını hesap açtıkları yurt içi bankalara yazılı olarak beyan ve taahhüt etmeleri gerekecek.
Ayrıca söz konusu muafiyetten faydalanmak üzere BDDK başvurusunun olumlu sonuçlanması kaydıyla yurt dışı yerleşik bankaların yurt içi bankalarda açacakları TL hesaplar üzerinden işlem gerçekleştirecekler.
Açıklamaya göre, yurt dışı yerleşik bankaların yurt içi bankalarda açacakları TL hesaplar üzerinden gerçekleştirecekleri;
*Vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında yurt dışı yerleşik bankanın döviz karşılığında TL aldığı) döviz swap işlemlerinin,
*BIST FX swap piyasasında vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında yurt dışı yerleşik bankanın döviz karşılığında TL aldığı) swap işlemlerinin,
*BIST Repo piyasasındaki repo ve ters repo işlemlerinin
*Yurt içi yerleşik bankalarla yapılan TL depo işlemlerinin TL’ye erişim sınırlamalarından muaf tutulmasına karar verildi.
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