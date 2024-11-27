Yurtdışı çıkış harcı 2025: Zam oranı kesinleşti! İşte Ocak 2025'ten itibaren ödenecek harç parası
Bu yıl kamuoyunda hayli tartışılan yurtdışı çıkış harcı için Ocak 2025 itibarıyla ödenecek ücret belli oldu. Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43,49 olarak kesinleşirken, yurt dışına çıkacakların ödemek zorunda olduğu yurt dışı çıkış harcı da bu oranda zamlanacak. Yurt dışı çıkış harcı 500 liradan 719 lira 65 kuruşa çıkacak.
Yurtdışı çıkış harcının 2024 yılında 150 liradan 10 katına, yani 1500 liraya çıkarılacağına yönelik haberler gündemi hayli meşgul etmişti.
Ancak yurtdışı çıkış harcında artış korkulan seviyede olmamıştı. Yurtdışı çıkış harcı 12 Ağustos'ta 150 liradan 500 liraya yükseltilmişti.
Yurtdışına çıkarken almak zorunda olduğumuz yurtdışı çıkış pulu için ödenen 500 liralık bu harç Ocak 2025 itibarıyla yeniden zamlanacak.
Ekim ayında açıklanan 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi'ne göre yapılacak zam yüzde 43,49 olarak kesinleşti. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Yrtdışına çıkacak olanlar Ocak 2025 itibarıyla yurtdışı çıkış harcı için 719 lira 65 kuruş ödeyecek.