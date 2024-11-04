Yurtdışı çıkış harcı zamlanıyor! Ocak 2025'te yurt dışı çıkış harcının ne kadar olacağı belli oldu

Ehliyet, pasaport, trafik cezaları, vergi, harç ve ceza tutarlarında belirleyici olan yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi.

Her yıl ekim ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için uygulanacak yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.

ÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 43,93 oldu. Ehliyet, pasaport, trafik cezaları gibi pek çok kalemdeki artış bu orana göre yapılırken yurt dışı çıkış harcı da Ocak 2025 itibarıyla zamlanacak.

Yurtdışına çıkacakları, yurtdışıyla iş yapanları yakından ilgilendiren yurt dışı çıkış harcı geçen yıl temmuz ayında 150 liradan 500 liraya yükseltilmişti.

Yüzde 43,93’lük yeniden değerleme oranına göre Ocak 2025’te yurt dışı çıkış harcının 720 liraya çıkacak.

Yurt dışı çıkış harcı için bu fiyat kesinleşmiş değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.