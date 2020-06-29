Yurtdışı projelere koronavirüs freni

29 Haziran 2020

MEHMET KAYA/ANKARA

Türk müteahhitlerin yurt dışında üstlendiği iş tutarı Ocak-Mayıs döneminde 2 milyar 201 milyon dolar oldu. Üstlenilen proje sayısı da 56 olarak gerçekleşti. 2019 yılında da yurt dışı iş üstlenimleri yavaş başlamış, yılın ilk yarısında 5 milyar 145 milyon dolar seviyesinde seyretmişti. 2019 yılı sonunda ise 19.2 milyar dolara ulaşmıştı.

Buna karşılık, 2020’de COVID- 19 salgını nedeniyle yılın ikinci yarısında kısmi bir toparlanma beklense de 2019 yılı tutarlarına erişmenin mümkün olmayacağı belirtiliyor. Avrupa İnşaat Federasyonu, AB’ye yönelik olarak yayımladığı bildiride, mevcut inşaatların devamı yanında yeni projelerin de açılmasını talep ederek, inşaat sektörünün ekonomik büyümedeki kaybın bir kısmını karşılayabileceğini belirtti. ABD’de yine inşaat ve inşaat malzemeleri sektörü dernekleri federal ve yerel hükümetlerden kamu yatırımlarını artırmalarını istedi.

127 ülkede 10 bin proje

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 1972’den 2020 Mayıs ayı sonuna kadar 127 ayrı ülkede Türk müteahhitlerin üstlendiği iş adeti 10 bin 203’e, tutarı ise 403,5 milyar dolara ulaştı. Ocak-Mayıs döneminde üstlenilen iş adeti 56’ya, tutarı ise 2 milyar 201 milyon dolara çıkarken, gerek uzun süredir devam eden petrol fiyatları düşüklüğü, gerekse Türkiye’nin geleneksel pazarlarındaki yüksek bütçeli işlerin ertelenmesinden dolayı proje başına ortalama bedeldeki gerileme sürdü. 2012’den bu yana 50 milyon doların üzerinde seyreden ve zaman zaman 70-80 milyon dolar bandına gelen proje başına ortalama maliyet, 2019’da 40.3 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 2020 ilk 5 ayında üstlenilen işlerin ortalama bedeli ise 39.3 milyon dolar oldu.

İnşaat malzemeleri ihracatı

Bu arada İMSAD verilerine göre inşaat malzemeleri ihracatı Ocak- Mart döneminde 5 milyar 108 milyon dolar oldu. Bir önceki yıl aynı dönemde ihracat 4 milyar 967 milyon dolar düzeyindeydi. Buna karşılık COVID-19’un etkisinin görüldüğü ilk ay olan Mart ayında ihracat bir önceki yıl aynı ayına göre 5,8 oranında düşerek 1 milyar 679 milyon dolar oldu. Ocak-Mart 2020’de inşaat malzemeleri ithalatı ise 1 milyar 728 milyon dolar oldu. 2019 aynı dönemde ithalat 1 milyar 613 milyon dolar seviyesindeydi.