Yurtdışında havadan maden arayışı
Enerjide kendine yetme hedefiyle “Milli Enerji ve Maden Politikası’nı oluşturan Türkiye, düğmeye bastı. Ruhsat alınan Özbekistan ve Sudan’da havadan maden röntgeni çekilecek, MTA Özbekistan’da çalışmalara başladı, Sudan ise yıl sonuna kadar incelenmiş olacak.
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