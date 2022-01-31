Yurtdışındaki döviz de 'dönüşüm'den faydalanacak

ANKARA (DÜNYA)

Merkez Bankası, TL mevduat ve katılma hesapları dönüşüm uygulama talimatını değiştirdi. Yayımlanan talimata göre, şirketlerin yurt dışı bankalarda bulunan hesaplarındaki dövizleri de kur korumalı TL mevduat ve katılım hesabına dönüştürülebilecek.

Merkez Bankası'nın “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Talimatı” 31 Ocak günü yapılan değişikliklerle yeniden yayımlandı.

Buna göre, Tüzel kişilerin 31 Aralık 2021 tarihinde yurt içindeki hesaplarında ve 31 Aralık 2021 itibarıyla bilançolarında yer alan ancak yurt dışındaki bankalar nezdinde mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek. Belgelendirmelerde, transfer belgesi ya da fiziki olarak paranın çekilip yatırılmasının tevsik edilmesi geçerli sayılacak. Sisteme katılmak isteyen Bankalar Merkez Bankası’nda hesap açacak ve topladıkları dövizleri saat 17.00’a kadar Merkez Bankasına bildirip aktaracak. Saat 17’den sonraki bildirimler ertesi güne bırakılacak. Elektronik ortamda hafta sonları ve mesai saati dışındaki işlemlerde, ilgili günün saat 15.00’deki kurlardan yapılacak.

Talimata göre saat 11.00’den önce çekim yapılması halinde bir önceki iş günün kuru geçerli olacak.

Talimat değişikliğiyle, bankaların hatalarından kaynaklı olarak Merkez Bankası’ndan fazla tutar almaları halinde, hataya konu fazla tutara Merkez Bankası politika faizi kadar cezai faiz uygulanacak. Fazla tutarlar, zorunlu karşılık tesisinde kullanılamayacak.

Talimatta, yapılan her türlü işlemin suç geliri aklaması ve terör finansmanına yönelik ulusal ve uluslararası standartlara uyumu hesapların açıldığı bankalarca yapılacak. İhlal tespiti durumunda Merkez Bankası’na bildirimde bulunulacak.