Yurtsever: Mevzuat riskleri iyi yönetilmeli

16 Ekim 2020

İSTANBUL - DÜNYA

Mevzuat Uyum Derneği Başkanı Gürdoğan Yurtsever, dünyada ve Türkiye’de her alanda ve her sektörü ilgilendiren yasal düzenlemeler ve düzenleyici otoriteler tarafından yapılan düzenlemelerin hızla arttığını söyledi. Bu düzenlemelerin giderek anlaşılması daha zor, daha karmaşık yapılar ortaya çıkardığını anlatan Yurtsever, “Düzenlemelerin etki alanı genişliyor ve uyum maliyetleri giderek yükseliyor. Bunun yanı sıra tüm sektörlerde düzenlemelere uyum ile ilgili denetimler artıyor ve belirlenen kurallara uyumsuzluk durumlarında verilen cezalar da yükseliyor” dedi.

Mevzuat uyumsuzluğu kaynaklı cezalardaki artışın kurum ve kuruluşlar açısından ciddi parasal ve manevi kayıplara yol açma riski ortaya çıkardığını anlatan Yurtsever şöyle konuştu:

“Yasalara ve diğer düzenlemelere uyum sağlanması, belirlenen gerekliliklerin tam olarak yerine getirilmesi, kamu kurumları ve düzenleyici otoritelerin taleplerinin zamanında ve doğru olarak karşılanması her sektörden kuruluş için büyük öneme sahip. Buradaki sürecin iyi yönetilmesi, düzenlemelere zamanında ve etkili bir şekilde uyum sağlanması bakımından mevzuat uyum (compliance) fonksiyonu kritik bir rol üstleniyor. Tüm dünyada bu fonksiyonun önemi giderek artıyor.”

Mevzuata uyumun, kuruluşların yönetim kurulu üyeleri ve üst yöneticileri ile kilit konumdaki diğer çalışanlarının en önemli rol ve sorumlulukları arasında yer aldığını anlatan Yurtsever, “Ayrıca, uyum riskini başarıyla yönetebilmek için başta finans kuruluşları olmak üzere birçok kuruluşta mevzuat uyum bölüm ve birimleri faaliyet gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Mevuzata Uyum Derneği öncülük edecek

Gürdoğan Yurtsever, mevzuat uyum fonksiyonunun etkili işlemesi ve geliştirilmesi konusunda rehberlik yapmak, çalışmalar gerçekleştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek amacıyla mesleğin profesyonelleri tarafından kurulan Mevzuat Uyum Derneği’nin (Compliance Association) mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olma vizyonu ile hareket edeceğini anlattı. MUD’un 22 kurucusu arasında 16 banka ile sigorta şirketi, aracı kurumlar, elektronik para/ödeme kuruluşlarında uyum görevlisi, uyum yöneticisi, yönetim kurulu üyesi, genel müdür yardımcısı gibi üst düzey görevler yürüten, danışmanlık yapan isim yer aldı.

Derneğin ilk genel kuruluna kadar görev yapacak Yönetim Kurulu 7 kişiden oluşuyor. Başkan Gürdoğan Yurtsever’in yanı sıra yönetim kurulundaki isimler şöyle: Başkan Yardımcıları Z. Fulya Kaptan Güngör ve Burak Şenol, Genel Sekreter Serkan Salık, Sayman Hakan Uzun, üyeler Mehmet Tolga İncaz ve Vural Göral.