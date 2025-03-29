Yusufeli Barajı, ekonomiye 6,6 milyar lira katkı sağladı

Artvin'de yer alan Yusufeli Barajı, bugüne kadar ürettiği 2 milyar 455 milyon kilovatsaat elektrikle ekonomiye önemli bir katkı sağladı. Türkiye'nin en yüksek barajı olan ve 275 metre gövde yüksekliğiyle dünya çapında beşinci sırada yer alan Yusufeli Barajı'ndaki üretim, 2 Kasım 2023'te başladığından bu yana 6 milyar 620 milyon lira gelir elde edilmesini sağladı.

Çoruh Nehri üzerinde kurulu olan baraj, çevresindeki diğer büyük barajlara su temin ederek taşkın riskini azaltırken, hidroelektrik üretiminde önemli bir yer tutuyor. Yusufeli Barajı'nın su seviyesi, 28 Mart itibarıyla 235 metreye ulaşarak rezervuarında 1 milyar 100 milyon metreküp su barındırıyor.

Artvin Valisi Turan Ergün, yaptığı açıklamada, Artvin'in özellikle bu yıl karla kaplı bir kış geçirdiğini ve kar erimesiyle barajlardaki su seviyelerinin daha da artacağını belirtti. Ergün, elektrik üretiminin gelecekte daha da artacağını, bunun için gerekli planlamaların yapıldığını vurguladı. Ayrıca, barajın elektrik üretiminde kullanılabilecek su seviyesinin yüzde 10'un üzerinde olduğunu ifade etti.

Yusufeli Barajı, her biri 186 megavatlık üç üniteden oluşuyor ve 558 megavat kurulu gücüyle yılda yaklaşık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretme kapasitesine sahip. Barajın tam kapasite üretime geçişi, 7 Mart 2024'te birinci ünitenin devreye alınmasıyla sağlandı.