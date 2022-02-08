Yurt dışında yaşayan milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bulunurken, bu vatandaşların tasarrufları da çoğunlukla bulundukları ülkelerin bankalarında değerlendiriliyor. Bu noktada, yurt dışında yaşayanlar tasarruflarını yurt içinde değerlendirmek istediklerinde YUVAM hesabından faydalanabiliyor. Peki YUVAM hesabı nedir, nasıl açılır?

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) nedir?

YUVAM hesabı, yurt dışında yaşayan vatandaşların bu ülkelerdeki tasarruflarını Türkiye'deki bankalarda değerlendirmesini sağlamaktadır. Bu noktada YUVAM hesabı kullanan vatandaşların tasarrufları TCMB tarafından kur koruma güvencesine alınırken, ilave getiri kazanma şansı da verilir.

YUVAM hesabı nasıl açılır? Kimler açabilir?

18 yaşını doldurmuş Tür vatandaşları, yurt dışında oturma ya da çalışma izinleri bulunduğu takdirde YUVAM hesabı açabilir. Ayrıca Türk vatandaşı olmamasına rağmen yurt dışında yerleşik ve Mavi Kartı bununan kimseler de YUVAM hesabı açabilir.

Bu süreçte bu ülkelerdeki tasarruflar, o ülkedeki bir banka üzerinden Türkiye'ye transfer edilir ve Türkiye'de bir bankada YUVAM hesabı açılır. Ayrıca yurt dışından transfer edilen dolar, euro ve sterlin tasarruflarla açılan döviz mevduat veya katılma hesapları da YUVAM hesabına dönüştürülebilir.

YUVAM hesabında vade bitiminde oluşacak kur seviyesine göre, Anapara + Faiz / Kar Payı veya Anapara + Faiz / Kar Payı + İlave Getiri veya Anapara + Faiz / Kar Payı + Kur Farkı + İlave Getiri banka tarafından hesap sahibine ödenir.

Hesap sahipleri vade bitim tarihinde hem döviz getirinden daha fazla birikim yapmış olurken, hem de isterlerse vade sonunda yeniden döviz alınabilir.

Hesap nasıl işler?

YUVAM hesabında kur farkı hesap açılış ve vade bitiminde geçerli olan kur esas alınarak belirlenir. YUVAM hesabında 6 ayda yüzde 1, 12 ayda yüzde 1,5, 24 ayda ise yüzde 2 ilave getiri hesap sahibine verilir.