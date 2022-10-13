“Yüzbinlerce sorunlu arsa ve arsa sahibi yaratılmasın”

TOKİ’nin arsa projesine müteahhitlerden uyarı geldi. Türkiye Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası (TÜRK-İNŞA) Başkanı Servet Arslan, TOKİ’nin dar gelirliler için uygulamaya koyduğu arsa projesini olumlu bulduklarını ve desteklediklerini ancak projenin organize bir şekilde yapılması gerektiğini bildirdi.

Her ne kadar düşünceyi ve girişimi olumlu karşılasalar da uygulamada doğabilecek birçok problemin henüz işin başındayken öngörülmesi ve tedbirlerinin düşünülerek hayata geçirilmesin toplum yararına olduğunu ifade eden Arslan, “Bu bağlamda anılan projenin hayata geçirilmesi aşamasında arsaların niteliklerinin belirlenmesi, arsaların müstakil mi yoksa hisseli büyük arsalar mı olduğu, sonradan doğacak mülkiyet sorunları, imar durumu, yapı kalitesi, yapım koşulları ve planlanması ile şehir silueti konusunda estetik kaygılarının giderilmesi ile ilgili bir planlama yapılıp yapılmadığının toplumumuza açıklanmasının faydalı olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

“Acele kararlar yeni gecekondu alanları oluşmasına neden olabilir”

Alelacele verilecek kararların şehirlerin çeperlerinde devlet eliyle yeni gecekondu alanlarının oluşmasına sebep olabileceği uyarısında bulunan Servet Arslan, “Uzun sürebilecek yapım süreleri, doğabilecek mülkiyet sorunları ve yapım koşullarının getirebileceği hukuki sorunlar için şimdiden tedbirlerin alınması gerektiğini önemle vurguluyoruz” dedi. Özellikle arsa satışı yapılırken, sürdürülebilir, gerçekçi bir yönetim planı yapılması gerektiğine dikkat çeken Arslan, şunları söyledi: “Bizler TÜRK-İNŞA mensubu kamu müteahhitleri olarak bu konuda işbirliği yapmaya hazırız ve uyarıyoruz; bu tür tedbirler işin başında tam organize bir şekilde planlanmaz ise bu proje yüz milyonlarca metrekare sorunlu arsa ve arsa sahibi yaratılmasına, hukuk sisteminin üzerine yüzbinlerce yeni dosya yükü doğmasına ve yüksek miktarda kıymetli arsanın atıl, kullanılamaz ve muvazaalı hale gelmesine sebep olacaktır.”

İlk Evim İlk İş Yerim’de arsalara 67 bin başvuru

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “10 Ekim’de başvuruları başlayan 1 milyon altyapılı arsa ve ilk etapta verilecek 28 ildeki 10 bin iş yerini içeren İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim kampanyasında, arsa için başvuran vatandaşımızın sayısı 67 bine, ilk iş yeri için başvuru sayısı da 20 bine ulaştı" açıklamasını yaptı. Arsa başvurularının 7 Kasım'da, konut başvurularının da 31 Ekim'de sona ereceğini hatırlatan Bakan Kurum, “1 milyon konut amaçlı arsanın dağılımını illere ve ilçelere göre yaptıklarını belirterek, "81 ilimizde arsaların %40'ını şehir merkezlerinde, % 60'ını ilçelerde olacak şekilde belirledik" dedi. ANKARA-DÜNYA