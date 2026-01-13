Yüzde 2 zam aldılar, saatlik ücretleri 775 TL oldu

ALDI İrlanda, çalışanlarının saatlik ücretlerine 1 Şubat itibarıyla yüzde 2 zam yapacağını açıkladı. Market zinciri, bu artışın “yaşanabilir ücret” politikasının bir parçası olduğunu belirtirken, son zamla birlikte son 5 yıldaki toplam artışın yüzde 25’e ulaştığını duyurdu.

ALDI Ireland’ın açıklamasına göre zam, mağaza ve depolarda çalışan personelin minimum saatlik taban ücretini 15,40 Euro'ya (775 TL) çıkaracak.

166 mağaza, 4 bin 800’den fazla çalışan

ALDI’nin İrlanda genelinde 166 mağazası bulunuyor. Şirket, mağaza ağı boyunca 4 bin 800’ün üzerinde çalışanı ile hizmet verdiğini açıkladı.

“Yaşanabilir ücret” hedefi 8’inci kez tutuldu

ALDI, bu son artışla birlikte Living Wage Technical Group (LWTG) tarafından hesaplanan “Yaşanabilir Ücret” seviyesine üst üste 8’inci yıl ulaştığını veya bu seviyeyi aştığını bildirdi.