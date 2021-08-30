Yüzde 20'nin üzerinde büyüme, enflasyonda zirveden dönüş

Ekonomi veri gündemi açısından eylül ayı ‘sıcak’ geçecek. Türkiye’nin ikinci çeyrek büyüme performansı 1 Eylül’de öğrenilmiş olacak. 3 Eylül’de ise ağustos enflasyonu gelecek. 23 Eylül’de Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Ayın ilk yarısında ise Orta Vadeli Program’ın (OVP) açıklanması bekleniyor.

Yüzde 22 büyüme bekleniyor

Büyüme rakamları 1 Eylül Çarşamba günü açıklanacak. Yılın ikinci çeyreğinde aktivite göstergeleri özellikle güçlü ihracatın da etkisiyle oldukça yüksek seviyeleri işaret ediyor. Diğer taraftan mayıs ayındaki tam kapanmaya rağmen haziran ile beraber açılmanın etkilerinin de görüldüğü takip ediliyor. Buna ek olarak geçen yılın aynı çeyreğinde pandeminin ilk dalgası ile beraber büyüme oranındaki hızlı daralma 2021 yılında önemli bir baz etkisi oluşturuyor. Bu görünüm altında ikinci çeyrek GSYİH büyümesinin yüzde 22 seviyesinde oldukça yüksek bir yıllık büyümeyi işaret edeceği tahmin ediliyor.

Enflasyonda zirveden dönüş gelir mi?

TÜİK, 3 Eylül Cuma günü ağustos enflasyonunu açıklayacak. Temmuz ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşerek yüzde 19’a yükselen yıllık TÜFE'de ağustos ayında zirveden dönüş bekleniyor. Piyasa anketlerine göre yıllık enflasyon yüzde 18,5’e kadar gerileyebilir. Gıda fiyatları yine önemli bir belirleyici unsur olacak. Diğer taraftan ağustos ayında otomotiv sektöründe ÖTV matrahlarındaki değişimin sonrasında fiyat düşüşlerinin yıllık enflasyona nasıl etki ettiği de görülecek. Ekonomistler ÖTV ayarının TÜFE'de 0,5 -1 puan düşüş getirebileceğini öngörüyor. TÜFE temmuzda yıllık yüzde 18,95, aylık yüzde 1,8 artmıştı.

Ana harcama grupları (Temmuz) Bir önceki aya göre değişim oranı (%) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) TÜFE 1,80 18,95 15,15 Gıda ve alkolsüz içecekler 2,77 24,92 18,35 Alkollü içecekler ve tütün 0,02 1,80 1,87 Giyim ve ayakkabı -2,13 8,54 5,50 Konut 5,07 19,31 12,17 Ev eşyası -0,06 22,70 19,10 Sağlık 0,41 18,61 17,47 Ulaştırma 1,08 24,62 21,45 Haberleşme 0,12 4,41 6,54 Eğlence ve kültür 1,30 12,17 9,96 Eğitim 1,51 10,61 8,37 Lokanta ve oteller 2,72 20,63 14,66 Çeşitli mal ve hizmetler 0,13 17,30 22,85

Faiz kararı 23 Eylül'de

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek. Kurul’un yüzde 19 olan politika faizini değiştirmesi beklenmiyor. Ancak PPK metninde enflasyonun görünümü ve para politikasına ilişkin verilecek mesaj yine odak noktası olacak.

Ekonominin yol haritası belli oluyor

Ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliğini taşıyan Orta Vadeli Program'ın (OVP) ayrıntıları ay içerisinde açıklanacak. OVP ile 2022-2024 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler de belirlenmiş olacak. Programın açıklanmasıyla, 2022 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin hazırlıklar da hız kazanacak. Orta Vadeli Program ve Mali Planı tek bir doküman olarak Orta Vadeli Program çatısı altında birleştirildi. Bu kapsamda, OVP ile mali plan da açıklanmış ve temel bütçe büyüklükleri belirlenmiş olacak. Bakanlıklar bu kapsamda eylülde yoğun bütçe mesaisinde bulunacak ve 2022 yılı bütçelerini hazırlayacak.