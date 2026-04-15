Yüzde 30 getiri vaat etti: Yakışıklı 'finfluencer'a 6 yıl hapis

Sosyal medya üzerinden yatırım tavsiyeleri veren fenomenlerin yarattığı risk bir kez daha gündeme geldi.

ABD’de gayrimenkul odaklı içerikler paylaşan Tyler Bossetti, milyonlarca dolarlık Ponzi sistemi kurarak yatırımcıları dolandırdığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası aldı.

23 milyon dolar topladı

Savcılığa göre Bossetti, “Boss Lifestyle” adlı yatırım programı kapsamında ABD ve farklı ülkelerden yatırımcılardan 23 milyon doların üzerinde para topladı. Bu süreçte onlarca yatırımcı toplamda 11 milyon dolardan fazla zarar etti.

Yüzde 30’un üzerinde kazanç vaadi

Bossetti, yatırımcılara kısa vadede yüzde 30’un üzerinde kazanç vaat etti. Ancak bu getirilerin gerçek olmadığı ve yeni yatırımcıların parasıyla eski yatırımcılara ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

Toplanan fonların önemli kısmı Bossetti’nin kişisel harcamalarına gitti. Lüks yaşam, seyahatler ve 150 bin dolarlık araç alımı gibi harcamaların yanı sıra, izinsiz kripto yatırımlarında da ciddi kayıplar yaşandı.

Mağdurların hayatı altüst oldu

Sanık, yatırımcılara sahte güvence belgeleri sundu ve vergi kurumuna gerçeğe aykırı finansal belgeler iletti. Bu yöntemlerle dolandırıcılık faaliyetini uzun süre gizlemeyi başardı.

Duruşmada konuşan mağdurlar, hayat birikimlerini kaybettiklerini ve ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti. Bazı yatırımcıların emeklilik birikimlerinin tamamen yok olduğu belirtildi.