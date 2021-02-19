Yüzde 5 enflasyon hedefi PPK metnine girdi

Merkez Bankası yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında piyasanın beklentilerine paralel politika faizini yüzde 17’de sabit tuttu. Merkez Bankası’nın kararının ardından 6.95 lira seviyelerinde olan dolar kurunda hafif de olsa düşüş yaşandı ve 6.93 lira seviyelerine doğru hareket oldu. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın enflasyon raporunda vurguladığı yüzde 5 enflasyon hedefine ulaşıncaya kadar sıkı para politikasının sürdürüleceği vurgusu da ilk kez PPK metnine girdi.

Analistler Merkez Bankası’nın kasım ve aralıkta yaptığı sıkılaşmanın etkilerini gözlemlemeye devam etme yönünde politika faizini sabit bıraktığını dile getirirken yukarı yönlü risklerin takip edildiği ve kararlılıkla enflasyonla mücadele vurgusunun tekrarlanmasının önemli olduğunu belirtti. Analistler ilave ek sıkılaştırma yapılabileceği ifadesinin de yine metinde yer almasının politika kararlılığı açısından doğru bulunduğunu söyledi.

PPK metninde salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin cari işlemler dengesi üzerindeki olumsuz etkisi devam ettiği belirtilerek finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte son dönemde kredi büyümesi yavaşlamaya başladığı kaydedildi.

Metinde, 2021 yılsonu enflasyon tahmin hedefi dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceğine dikkat çekilerek, gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacağı kaydedildi.

Metne ilk kez yüzde 5 hedefi de bu PPK’da girmiş oldu. Metinde, şu ifadeler yer aldı: “Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir. Sıkı para politikası duruşunun bu şekilde sürdürülmesinin fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmesinin yanında, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.”

Uzun bir süre sıkı duruş sürecek

Metinde, 2021 yılsonu enflasyon tahmin hedefi dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceğine dikkat çekilerek, gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacağı kaydedildi. Metne ilk kez yüzde 5 hedefi de bu PPK’da girmiş oldu.

Metinde, şu ifadeler yer aldı:

“Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir. Sıkı para politikası duruşunun bu şekilde sürdürülmesinin fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmesinin yanında, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.”

Emtialardaki yükselişe dikkat çekildi

PPK metnine göre, iç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Metinde, şöyle denildi: “Gerçekleştirilen güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin hale gelmesi beklenmekte, böylelikle enflasyon üzerinde etkili olan talep ve maliyet unsurlarının kademeli olarak zayıflayacağı öngörülmektedir. Öte yandan, uluslararası emtia fiyatlarında süregelen artış eğilimi ve bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini korumaktadır.”