Yüzde 65 zam isteyen Starbucks çalışanları greve gidecek

ABD'de Starbucks Workers United sendikasına bağlı çalışanlar, 5 Kasım Çarşamba günü yapılan oylama sonucunda, 13 Kasım Perşembe günü grev kararı aldı.

“Red Cup Day” olarak bilinen ve müşterilere ücretsiz yeniden kullanılabilir kırmızı bardakların dağıtıldığı bu gün, şirketin yılın en yoğun satış dönemlerinden birine denk geliyor.

Sendika, en az 25 şehirde grev planlandığını duyurdu ancak etkilenecek mağaza sayısını açıklamadı. Starbucks’ın ABD’de yaklaşık 10 bin dükkanı bulunuyor; bunların 550’si sendikalı.

“CEO, 6 bin 666 kat fazla kazandı"

Sendika, Starbucks’taki ücret eşitsizliğine ve ağır çalışma koşullarına dikkat çekti. AFL-CIO’nun yıllık raporuna göre, Starbucks CEO’su Brian Niccol, ortalama bir çalışandan 6 bin 666 kat fazla kazandı.

Üç yıldır Starbucks’ta çalışan barista Jasmine Leli, “Mücadelemiz Starbucks’ı perakende sektöründe çalışmak için en iyi yer hâline getirmekle ilgili. Şu anda bu sadece CEO için geçerli” dedi.

“Grev yerine masaya dönün”

Starbucks Sözcüsü Jaci Anderson, grev kararından dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, “Ne zaman geri dönmeye hazır olurlarsa, biz de görüşmeye hazırız” açıklamasını yaptı.

Starbucks’ın İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üst Yöneticisi Sara Kelly ise sendikanın taleplerini “gerçekçi olmayan” talepler olarak nitelendirdi.

Bu talepler arasında yüzde 65 anında maaş artışı, üç yılda yüzde 77 toplam artış, hafta sonu ve özel gün primleri ile yoğun sipariş dönemlerinde mobil siparişlerin kapatılması gibi maddeler yer alıyor.

"Adil bir sözleşme için"

Starbucks işçileri, son iki yılda da benzer dönemlerde greve gitmişti. 2023’te 200’den fazla mağazada, 2024’te ise 59 mağazada çalışanlar iş bırakmıştı.

Sendika sözcüsü Michelle Eisen, “Baristalar bu kez ciddi. Adil bir sözleşme için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” diyerek, şirketin haksız uygulamalarına karşı mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.