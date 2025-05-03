Şanlıurfa'da deposunda kurtlanmış ve bozulmuş tonlarca ceviz içi ele geçirilen Urfa Yörem Baklavaları peş peşe çelişkili açıklamalar yaptı.

Firma, ilk önce ele geçirilen kurtlanmış ve bozuk 11 ton ceviz içinin kendileriyle alakalı olmadığını ve isimlerini kullanan merdiven altı bir firmaya ait olduğunu iddia etti.

Daha sonra ise kurtlanmış ve bozuk ceviz içinin 11 ton değil 3 ton olduğunu itiraf ederek kendilerini savundu.

Belediye görüntüleri paylaştı, tepkiler büyüdü

Eyyübiye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, önceki hafta Urfa Yörem Baklavalarının Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki üretim tesisinde denetleme yaptı. Yapılan denetimde kurtlanmış ve bozulmuş tonlarca ceviz içi ele geçirildi. Bozuk ürünlere el koyan ekipler, araçlara koyarak boş bir alanda imha etti.

Görüntüleri kamuoyu ile paylaşan belediye, depoda 11 ton kurtlanmış ve bozulmuş ceviz ele geçirildiğini duyurdu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Türkiye'de bir çok şubesi bulunan Urfa Yörem Baklavalarına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Peşpeşe çelişkili açıklamalar yapıldı

Sosyal medya üzerinden görüntülü bir açıklama yapan Urfa Yörem Baklavaları Genel Müdürü Turan Arslan, olayın kendileriyle alakalı olmadığını ve kasıtlı haber yapıldığını iddia etti. Haberi yapanları suçlayan Arslan, hukuki işlemler için harekete geçtiklerini dile getirdi.

Kısa süre sonra yeni bir açıklama yapan firma, depolarında ele geçirilen kurtlanmış ve bozulmuş ceviz içinin 11 ton değil 3 ton olduğunu ve iade edeceklerini iddia ederek, kendini savunmaya devam etti.

Firma, gelen tepkiler üzerine apar topar her iki açıklamayı da kaldırdı.