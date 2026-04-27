Yüzyılın Konut Projesi: İstanbul'da 100 bin konutun sahipleri belli oldu

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’daki 100 bin konutun hak sahiplerinin belirlendiğini belirterek, noter onayının ardından kesin listelerin TOKİ’nin internet sitesinden öğrenilebileceğini ifade etti. Kurum ayrıca, 81 ilde tüm kura süreçlerinin tamamlandığını ve konutların hızla inşa edilerek teslim edileceğini vurguladı.

Bakan Kurum yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam ✨

İstanbul’da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri http://toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz.

Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk.

Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın

Recep tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız.

Hayırlı, uğurlu olsun.