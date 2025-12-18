Sosyal konut projesi ne zaman bitiyor? 500 bin sosyal konutta son başvuru tarihi ne zaman?

Sosyal konut hamlesi olarak duyurulan 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında, 81 ilde yapılması planlanan 500 bin konut için başvuru süreci sona yaklaştı. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan projede başvurular yarın tamamlanacak.

Anadolu Ajansı'nın derlediği bilgilere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından yürütülen proje için başvurular 10 Kasım’da başladı. Şehirlerin nüfus yapısı, barınma ihtiyacı ve ekonomik koşulları dikkate alınarak planlanan konutlara başvurular, e-Devlet üzerinden bugün saat 23.59’a kadar, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise yarın saat 17.00’ye kadar yapılabilecek.

Sosyal konut projesinde kura ne zaman çekilecek?

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri 29 Aralık’ta başlayacak ve 27 Şubat’a kadar sürecek.

“Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. Toplam 500 bin konutun yüzde 40’ı 80 metrekarelik 2+1, yüzde 30’u 65 metrekarelik 2+1 ve kalan yüzde 30’u ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak. Konutlar, yatay mimari anlayışıyla ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak.

Projede en fazla konutun yapılacağı ilk beş il İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak belirlendi. Toplam konut sayısının beşte biri İstanbul’da inşa edilecek.

İlk teslimat ne zaman?

Projede şehit yakınları ve gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile üç ve daha fazla çocuğu olan aileler için özel kontenjanlar ayrıldı. Buna göre hak sahiplerinin yüzde 5’i şehit aileleri ve gazilerden, yüzde 5’i engellilerden, yüzde 20’si emeklilerden, yüzde 10’u üç ve daha fazla çocuğu bulunan ailelerden, yüzde 20’si 18-30 yaş arası gençlerden, kalan yüzde 40’ı ise diğer başvuru sahiplerinden oluşacak.

Konut fiyatları ve taksit tutarları İstanbul ile Anadolu illerinde farklılık gösterecek. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin liradan, 65 metrekarelik 2+1 daireler 2 milyon 200 bin liradan, 80 metrekarelik 2+1 daireler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa çıkarılacak. Buna göre aylık taksitler, 1+1 konutlarda 6 bin 750 lira, 65 metrekarelik 2+1’lerde 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1’lerde ise 9 bin 938 lira olacak.

İstanbul’da ise 1+1 konutların fiyatı 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1’lerin fiyatı 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1’lerin fiyatı da 2 milyon 950 bin lira olarak belirlendi. İstanbul için aylık taksitler 1+1 konutlarda 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1’lerde 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1’lerde ise 11 bin 63 lira olacak.