TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ: 'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Ev fiyatları ne kadar?

'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular başlıyor! Aşamalı sistem uygulanacak
Yüz binlerce kişiyi ev sahibi yapacak 'Yüzyılın Konut Projesi'nde başvuru tarihleri belli oldu. TOKİ konut başvuruları 10 Kasım'da saat 09.00'da e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacak. Başvurularda yoğunluk yaşanmaması için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı sistem uygulanacak ve ilk olarak kimlik numarasının son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, 81 ilde toplam 500 bin konutun inşa edileceği projeye başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla, önceki kampanyalarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak.
Aşamalı başvuru sistemi uygulanacak
Bu kapsamda başvuruların ilk günü 10 Kasım'da, TCKN'nin son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak.
Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.
Projeyle ilgili detaylara "https://evsahibiturkiye.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.