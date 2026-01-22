Z Kuşağı emeklilikten vazgeçiyor: Gençlerin yüzde 60'ı tasarruflarını durdurdu

18–29 yaş aralığındaki Z kuşağının emeklilik tasarruflarınI yavaşlattığı ortaya çıktı. Allianz Life tarafından hazırlanan araştırmaya göre Z kuşağının yüzde 60’tan fazlası son altı ayda emeklilik birikimlerini durdurduğunu ya da azalttığını belirtti. Aynı dönemde tasarruflarını durduranların oranı X kuşağında yüzde 46, baby boomer kuşağında ise yüzde 36 olarak ölçüldü.

Yaşam maliyetleri geleceği kıstı

Araştırmaya katılan Z kuşağının üçte ikisi, artan yaşam maliyetleri ve nakit ihtiyaçları nedeniyle emeklilik için yeterli katkı yapamadığını ifade etti. Allianz Life Tüketici İçgörüleri Başkan Yardımcısı Kelly LaVigne, Yahoo Finance’e yaptığı değerlendirmede, gençlerin “önlerinde uzun yıllar olduğu” düşüncesiyle tasarrufları azaltmayı göze alabildiğini ancak bunun ciddi riskler barındırdığını vurguladı.

"Hayati önem taşıyor"

LaVigne’e göre eğilim bu şekilde devam ederse, gelecekteki emeklilik birikimlerine doğrudan zarar vereceğini ifade ederken, "Emeklilik gibi uzun vadeli hedeflerde piyasada geçirilen süre hayati önem taşıyor. Bugün yapılan küçük kesintiler, ileride çok daha büyük tasarruf zorunluluklarına yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Geçen zamanın tasarrufa etkisi

Araştırmada verilen örnekler, zamanın tasarruf üzerindeki etkisini net biçimde ortaya koydu. Aylık 300 dolar ve yüzde 5 getiri varsayımıyla 25 yaşında tasarrufa başlayan bir kişi, 65 yaşında yaklaşık 460 bin dolarlık birikime ulaşabiliyor. Aynı kişi 35 yaşında başlarsa bu tutar 251 bin dolara düşüyor. 45 yaşında başlanıp aylık katkı 600 dolara çıkarılsa bile birikim 359 bin dolarda kalıyor.

Access Financial Planning’in kurucusu Tricia Rosen, “Paranın zaman değeri son derece güçlü. Genç yaşta yapılan küçük katkılar bile uzun vadede büyük fark yaratıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Tasarruftan uzaklaşma nedeni; ekonomik baskılar

Öte yandan gençlerin tasarruf yapmakta zorlanmasının arkasında ekonomik baskılar da yer alıyor. Vanguard’ın raporuna göre artan borç yükü, enflasyon, konut ve sağlık harcamaları genç kuşakların tasarruf kapasitesini ciddi biçimde sınırlıyor. Experian verileri ise Z kuşağındaki tüketicilerin ortalama kredi kartı borcunun 3 bin 493 dolara ulaştığını gösteriyor.

Morningstar’dan Christine Benz de son yıllardaki yaşam maliyeti artışlarının, özellikle genç çalışanların emeklilik için ayırabilecekleri kaynağı azalttığını belirtti. Benz, gençlerin maaş seviyeleri ve ev sahipliği oranlarının düşüklüğü nedeniyle enflasyona karşı daha kırılgan olduğunu vurguladı.