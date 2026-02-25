Z kuşağı rota değiştirdi! Roblox, TikTok’u geride bıraktı

İngiltere'nin başkenti Londra’da düzenlenecek olan perakende teknolojileri fuarı ve konferansı RTS öncesinde yayımlanan araştırma, genç tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında dikkat çekici bir dönüşüme işaret ediyor. 1000 kişiyle yapılan ankete göre dev oyun platformu Roblox, Z kuşağı arasında en hızlı büyüyen ticaret kanalı haline geldi.

Roblox’ta alışveriş patladı

Araştırmaya göre Z kuşağına mensup bir kullanıcı son 12 ayda Roblox üzerinden ortalama 20 alışveriş yaptı. Bu sayı geçen yıla kıyasla yüzde 54 artış anlamına geliyor. Aynı dönemde TikTok’ta Z kuşağı alışveriş artışı yüzde 10 seviyesinde kaldı.

TikTok hâlâ lider ama büyüme yavaş

Her ne kadar Roblox büyüme hızında öne geçse de toplam sipariş hacminde TikTok liderliğini koruyor. Z kuşağı, TikTok üzerinden son 12 ayda ortalama 23 alışveriş yaptı.

Bu rakam, tüm yaş gruplarının ortalamasının (11 sipariş) oldukça üzerinde.

Canlı yayın alışverişi yükselişte

Z kuşağı, canlı yayın platformu Whatnot’ta da en aktif tüketici grubu oldu. Gençler platformda ortalama 16 alışveriş yaparken, genel ortalama 8 sipariş olarak kaydedildi.

Whatnot, 2025’te ilk kez alışveriş yapan kullanıcı sayısında yüzde 374 artış bildirdi. Özellikle kadın modasına yönelik yayınlar Birleşik Krallık'ta aylık 500 bin saatten fazla izleniyor.

Fiziksel ürün hamlesi büyümeyi hızlandırdı

2024'ten beri Türkiye'de erişimi engelli olan Roblox pandemi döneminde güçlü bir büyüme yaşamıştı ancak sonrasında yavaşlama görülmüştü. 2024 itibarıyla platformun fiziksel ürün satışına girmesi büyümeyi yeniden canlandırdı.

Toplam Roblox alışverişleri tüm yaş gruplarında yüzde 31 artarken, Z kuşağı diğer yaş gruplarına göre yaklaşık 2,5 kat daha fazla alışveriş yaptı.

150 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

Platformun günlük aktif kullanıcı sayısı 150 milyonu aştı. Yılın ilk dokuz ayında kullanıcılar platformda toplam 90 milyon saate yakın etkileşim gerçekleştirdi.

TikTok dönemi kapanıyor mu?

RTS Kurucusu Matt Bradley’e göre Z kuşağı, “TikTok beni satın almaya ikna etti” döneminden uzaklaşıyor olabilir.

Bradley, Roblox’un başarısının arkasında topluluk hissi ve dijital kimlik ifadesinin yattığını belirterek, platformun metaverse algısının ötesine geçerek ticari gücünü artırdığını vurguladı.