Z Kuşağı'na mensup üç gençten biri yarı zamanlı çalışıyor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan son veriler, Belçika iş gücü piyasasında gençler öncülüğünde önemli bir dönüşüme işaret ediyor. 15-29 yaş arası genç çalışanların yüzde 31,5’i yarı zamanlı çalışıyor. Bu oran, Belçika’yı Avrupa’da en yüksek Gen Z yarı zamanlı istihdam oranına sahip ilk beş ülke arasına taşıyor.

Belçika, Avrupa ortalamasının üzerinde

Belçika genelinde 15-74 yaş arası yaklaşık 1,35 milyon kişi yarı zamanlı çalışıyor. Bu, ülkedeki toplam çalışanların yüzde 26,2’sine denk geliyor. Avrupa Birliği ortalaması ise yüzde 18,4 seviyesinde. Bu oranla Belçika; Hollanda, Almanya, Avusturya ve Danimarka’nın ardından AB sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Yüksek ortalamanın temel nedeni ise Gen Z kuşağının iş gücüne bakışındaki değişim olarak gösteriliyor.

Daha az değil, daha esnek çalışmak

İnsan kaynakları uzmanlarına göre gençlerin yarı zamanlı çalışmayı tercih etmesi, daha az çalıştıkları anlamına gelmiyor. Belçikalı İK ve danışmanlık kuruluşu Acerta’ya göre Z Kuşağı, ana işinin yanında ikinci bir iş ya da serbest çalışma yoluyla gelirini artırmayı tercih ediyor.

Genç erkeklerde çarpıcı artış

Veriler, yarı zamanlı çalışmadaki artışın özellikle genç erkeklerde hızlandığını gösteriyor. 30 yaş altı erkeklerin yüzde 25’inden fazlası part-time çalışıyor; bu oran bir yılda yüzde 46,2 artmış durumda. Kadınlar hâlâ daha yüksek bir paya sahip olsa da (yaklaşık yüzde 40), erkeklerdeki hızlı yükseliş dikkat çekiyor.