Zafer Kalkınma Ajansı 2021 destek programlarını açıkladı
Zafer Kalkınma Ajansı, 2021 yılı destek programları ilan etti.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2021 yılı destek programları kapsamında hazırlanan 25 Milyon TL bütçeli Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı, 1.6 Milyon TL bütçeli 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı ve 1.2 Milyon TL bütçeli 2021 Yılı Teknik Destek Programı ilan edildi.