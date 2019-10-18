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Zafer takına yapılan harcama da milli gelirde artış olarak yazılır

İktisatçı Ege Cansen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle oluşacak harcamaların, milli gelirde artış olarak yazılacağına işaret ediyor. Cansen, “Önümüzdeki aylarda kamu harcamalarında genişleme göreceğiz” diyor.

Zafer takına yapılan harcama da milli gelirde artış olarak yazılır
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