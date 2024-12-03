Zam oranları netleşiyor! Evde bakım, dul ve yetim, engelli maaşları 2025'te ne kadar olacak?

Asgari ücret zammında geri sayımın başladığı 2024'ün son ayında tüm dikkatler gelecek son enflasyon verilerinin üzerinde. TÜİK, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,24 artarken 12 ay önceki aya göre ise 47,09 oldu.

Başta emekliler ve memurlar olmak üzere maaşlarda 2025 zamları için böylece son düzlüğe girildi. Milyonlarca vatandaş 3 Ocak 2025'te açıklanacak olan aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.

65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim aylığı ve evde bakım maaşı zammında son durum

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar da son gelişmelerin ardından aldıkları sosyal yardım ödemelerinin ve aylıkların ne kadar olacağını merak ediyor. 65 yaş aylığı, engelli maaşı dul ve yetim aylığı ve evde bakım maaşı da memur ve memur emeklileri gibi 6 aylık enflasyon farkı üzerinden zam alıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketindeki yıl sonu yüzde 44,81'lük enflasyon beklentisi üzerinden yapılan tahminlerde 6 aylık enflasyon farkının yüzde 12'yi bulabileceği tahmin ediliyor. 65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim aylığı ve evde bakım maaşı alanların bu oran üzerinden ödeneklerine yüzde 12 zam alması bekleniyor.

2025'te 65 yaş aylığı ve engelli maaşı ne kadar olacak?

Ancak Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük tahmini üzerinden yapılan bir başka hesaplamada ise zam oranının yüzde 11,25 olması bekleniyor. Buna göre 4 bin 181 lira olan 65 yaş aylığı yüzde 11,25 zam alması halinde 4 bin 652 lira'ya yükselecek.

Engelli ya da hasta yakınlarına ödenen aylıklarda ise yüzde 11,25'lik bir artış halinde maaşları 9 bin 77 liradan 10 bin 100 liraya çıkacak. Ayrıca yüzde 40-69 arası engellilerin aylığı 3 bin 338'den 3.713 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli bireylerin ise 5 bin 7 TL'den 5 bin 570 liraya artması bekleniyor.