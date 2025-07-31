Zam pazarlığında yeni gelişme: Cevdet Yılmaz ile Ergün Atalay'dan kritik görüşme

600 bini aşkın kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede, hükümetin önceki gün verdiği son teklifindeki rakamların revize edildiği belirtiliyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.