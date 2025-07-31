Zam pazarlığında yeni gelişme: Cevdet Yılmaz ile Ergün Atalay'dan kritik görüşme
Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Külliye'de Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.
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600 bini aşkın kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede, hükümetin önceki gün verdiği son teklifindeki rakamların revize edildiği belirtiliyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.