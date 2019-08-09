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Zam pazarlığından uzlaşma çıkmadı, Türk-İş eylem kararı aldı

Türk-İş Koordinasyon Kurulu 2019-2020 Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine eylem kararı aldı.

Zam pazarlığından uzlaşma çıkmadı, Türk-İş eylem kararı aldı
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Türk-İş Koordinasyon Kurulu 2019-2020 Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine eylem kararı aldı.

Başkan Ergün Atalay, bayramdan sonra perşembe günü tüm işçilerin katılımıyla basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, hükümetin kamu işçisi için kendilerine iyileştirme yapıldıktan sonra ilk yıl yüzde 7+4, ikinci yıl yüzde 3+3 ve enflasyon farkı teklif ettiğini açıklamıştı.

Kamu işçisi için yüzde 7+4 zam teklif edildiKamu işçisi için yüzde 7+4 zam teklif edildi

Türk-İş hükümetin zam teklifini açıkladı Türk-İş hükümetin zam teklifini açıkladı

 

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