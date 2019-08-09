Zam pazarlığından uzlaşma çıkmadı, Türk-İş eylem kararı aldı
Türk-İş Koordinasyon Kurulu 2019-2020 Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine eylem kararı aldı.
Türk-İş Koordinasyon Kurulu 2019-2020 Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine eylem kararı aldı.
Başkan Ergün Atalay, bayramdan sonra perşembe günü tüm işçilerin katılımıyla basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, hükümetin kamu işçisi için kendilerine iyileştirme yapıldıktan sonra ilk yıl yüzde 7+4, ikinci yıl yüzde 3+3 ve enflasyon farkı teklif ettiğini açıklamıştı.
Kamu işçisi için yüzde 7+4 zam teklif edildi
Türk-İş hükümetin zam teklifini açıkladı