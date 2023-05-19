Zam rüzgarı devam ediyor

15 Mayıs ile başlayan yeni haftada, bir önceki haftaya göre marketlerdeki temel gıda ürünlerinden bazı restoranlardaki menü fiyatlarına, temizlik ve hijyen ürünlerinden motorin, ikinci el otomotiv ve bazı telefon markalarına kadar farklı ürün gruplarında irili ufaklı fiyat artışları yaşandı.

Sözcü’den Gamze Bal’ın haberine göre zincir marketlerdeki seçim öncesi ve sonrası fiyat karşılaştırmasına bakıldığında bir kilo çay bir hafta içinde yüzde 4 zamlanarak 78,5 TL’ye, 830 gram salça yüzde 7,8 zamlanarak 34,5 TL’ye, bir kilo kırmızı mercimek ise yüzde 22,8 zamlanarak 24,5 TL’ye çıktı.

14 Mayıs haftası 345 TL olan 1,2 kiloluk bebek maması bir hafta içinde yüzde 15,6 zamlanarak 409,5 TL’ye çıkarken; 12’li paket bebek ıslak mendili ise yüzde 28,3 oranında zamlanarak 208 TL’ye yükseldi.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ise, ikinci el araç fiyatlarının seçim sonrası yüzde 50 oranında yükseldiğini söyledi.

Talebe göre zam oranlarını belirleyecek

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, menü fiyatlarındaki artışın et fiyatlarına gelen zamdan dolayı kaynaklandığını söylerken; Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi ise bu hafta itibarıyla birkaç üründe irili ufaklı fiyat değişimlerinin olduğunu, en çok zammın ise ayçiçek fiyatlarında yaşandığının bilgisini verdi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ise, hazırgiyim tarafında talebin beklemede olmasından dolayı fiyat artışlarının da beklemede olduğunu; firmaların ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bitmesinden sonra gelen talebe göre zam oranlarını belirleyeceğini aktardı.

Öncel, “Şu an talep düşük seyrediyor. İnsanlar tatile gitmedi, hareketlilik başlamadı. Anneler Günü de seçimle aynı güne denk geldiği için o gün de satışlarda bir hareketlilik hissedemedik” diye konuştu.